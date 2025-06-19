Повышение тарифов на контейнерные перевозки вытолкнет УЗ с этого рынка, - ЦТС

Повышение тарифов на грузовые контейнерные перевозки, которое инициирует "Укрзализныця", направлено только на поддержку аграриев, которые проигрывают конкуренцию. Но результатом этого повышения может стать потеря самой УЗ грузов, которые перейдут на автодороги, и остановка развития этого важного сегмента перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику Центра транспортных стратегий (ЦТС).

"Вместе с ростом популярности контейнерных перевозок возникла дискуссия относительно тарифной политики. "Укрзализныця" и отдельные операторы рынка, владеющие большим парком хопперов-зерновозов, считают, что нынешние тарифы на контейнерные перевозки создают несправедливое конкурентное преимущество перед традиционными перевозками. Типичный выход, который предложили в УЗ - повысить тарифы на перевозках в контейнерах, масса которых превышает 26 тонн брутто", - объясняют в Центре.

Свое решение государственный монополист аргументирует необходимостью выравнивания условий перевозок между различными видами подвижного состава. Ожидается, что такие изменения позволят государственному оператору получить дополнительные доходы и сделают рынок более прозрачным. Но эта инициатива вызвала возмущение контейнерного рынка, указывают в ЦТС.

"Стандартные контейнерные перевозки никак не конкурируют с перевозкой зерна в хопперах, это касается исключительно специализированных частных железнодорожных контейнеров повышенной вместимости, используемых для перевозок зерна из Украины в ЕС. Но инициатива УЗ может навредить перевозке обычных морских контейнеров, к тому же она противоречит стандарту начисления тарифа на уровне вагона, а не тоннажа", - говорит директор Maersk Ukraine Роман Колоянов.

Повышение тарифов, по оценкам участников рынка, может не только вытолкнуть грузы с железной дороги на автодороги, но и уничтожить экономическую привлекательность интермодальных сервисов.

В Levada Cargo предупреждают: рост тарифа даже на 15-30% делает железнодорожную доставку дороже, менее гибкой и медленнее по сравнению с автотранспортом. Это приведет к потере десятков тысяч TEU в пользу автотранспорта, потерям в размере сотен миллионов гривен для УЗ, терминалов и государственного бюджета.

"Впрочем, речь идет не только о переходе на автомобили. Под угрозой - стратегическая цель государства по развитию контейнеризации. Это может стать критическим сдерживающим фактором для развития рынка, ведь повышение тарифов фактически остановит развитие интермодальных цепей и терминалов", - пишет ЦТС.

Опрошенные Центром эксперты убеждены: предложенные изменения в тарифной политике могут иметь значительно более широкое влияние, чем предусматривает УЗ. Речь идет не только о регулировании "балочных" контейнеров, а о риске остановки контейнеризации рынка в целом.

"Бизнес демонстрирует готовность к конструктивному диалогу и признает необходимость пересмотра тарифов. Но формат такого пересмотра должен быть взвешенным, прогнозируемым и понятным для рынка. В противном случае государство рискует потерять доверие к железнодорожному плечу доставки, откатить назад достижения в развитии интермодальности и стимулировать переход грузов на автодороги. Это не только экономически нецелесообразно, но и противоречит долгосрочным целям экологического и устойчивого транспортного развития страны", - резюмировали в ЦТС.