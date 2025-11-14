ua en ru
Пт, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Повышение тарифов госмонополий угрожает восстановлению Украины, - производители стройматериалов

Украина, Пятница 14 ноября 2025 14:58
UA EN RU
Повышение тарифов госмонополий угрожает восстановлению Украины, - производители стройматериалов Фото: производители стройматериалов заявили, что повышение тарифов госмонополий угрожает восстановлению Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Бесконтрольное повышение тарифов государственных монополий - "Укрзализныци", "Укрэнерго" и операторов газотранспортной системы, - создает риски для послевоенного восстановления Украины, промышленного производства и привлечения инвестиций.

Об этом заявил глава Всеукраинского союза производителей строительных материалов Константин Салий, пишет РБК-Украина.

По его словам, любое подорожание в производственной цепи неизбежно ложится на конечного потребителя, а в случае строительной отрасли - непосредственно повлияет на стоимость восстановления страны.

"Если что-то становится дороже, это либо перекладывается на потребителя, либо рынок просто отказывается от этого товара. Уже сейчас многие производители стройматериалов переходят на автотранспорт. И перегружают дороги, которые государство потом вынуждено ремонтировать за бюджетные средства", - отметил Салий.

Он подчеркнул, что рост тарифов подрывает планирование послевоенного восстановления: бюджеты на стройматериалы закладываются по текущим ценам, но "постоянные подарки от монополий" в виде новых тарифов уничтожают предсказуемость финансирования.

"Государство не может быть уверено, что выделенных 100-200 млрд грн на восстановление хватит, если тарифы на перевозки и энергию постоянно растут", - подчеркнул Салий.

Также он предупредил, что повышение стоимости электроэнергии и логистики также повлияет на инвесторов и международных доноров, которые рассматривают возможность строительства производств в Украине.

"Если в Украине энергия и перевозки дороже, чем в ЕС, экономические расчеты инвесторов просто не сойдутся. Они откажутся от проектов или признают, что их ресурсов не хватит на украинские реалии", - подчеркнул он.

Салий также призвал руководителей государственных компаний к "экономическому национализму", эффективному управлению и сокращению непроизводственных расходов.

"Все украинцы сегодня живут в сложных условиях. Поэтому государственные компании тоже должны отказаться от лишних расходов и искать внешние гранты или поддержку вместо того, чтобы перекладывать бремя на промышленность", - сказал он.

Он подчеркнул, что промышленность является основой экономики, и без ее стабильной работы не сможет существовать ни одна государственная монополия. Если предприятия сократят мощности, уменьшатся и доходы государственных компаний, которые рассчитывают на прибыль.

"Если крупные заводы остановятся, тысячи работников останутся без работы. Это будет ударом не только по экономике, но и по обществу. Невозможно "лечить" экономику, забирая из нее последнюю кровь", - подытожил Салий.

Повышение тарифов в Украине

Как известно, НКРЭКУ одобрила проекты постановлений, которые предусматривают повышение тарифа на передачу электроэнергии на 15%, а на диспетчерское управление - на 11%.

В свою очередь, "Укрзализныця" инициировала повышение грузовых тарифов на 40%. По оценкам экономистов и аналитических центров, такие изменения в тарифах госмонополий приведут к обвалу ВВП и вызовут серьезные риски для экономической безопасности Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГТС Укрзализныця Укрэнерго Тарифы
Новости
В Киеве продолжает расти количество жертв атаки, пострадавших десятки
В Киеве продолжает расти количество жертв атаки, пострадавших десятки
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт