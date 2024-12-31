Повышение тарифов государственных монополий замедлит восстановление Украины после войны, - эксперт

Вместо повышения тарифов, "Укрзализныце" и другим госмонополиям стоит сосредоточиться на борьбе с коррупцией, эффективном управлении затратами и их сокращении, а также оптимизации закупок.

"Наши европейские и мировые партнеры инвестируют в инфраструктуру. Но для того, чтобы получить средства от Европейского Союза, от ЕБРР или японского правительства, нужно работать! Делать проекты, показывать эффективность. Ну, это же нужно что-то делать. А есть очень легкое административное решение - просто поднять тарифы. Хотя именно привлечение внешних инвестиций позволит обеспечить стабильное развитие без негативных последствий для отраслей и экономики", - подчеркнул эксперт.

Он также подчеркнул, что объем внешнего финансирования для Украины будет уменьшаться, и наши партнеры уже откровенно советуют власти рассчитывать на собственные ресурсы и силы. Поэтому сейчас нужно прежде всего стимулировать развитие экономики.

"Мы должны базироваться на собственной промышленности, которая обеспечит валютные поступления, рабочие места, налоги, инвестиции. Но если поднимут все тарифы, то, например, производство и экспорт стали и железной руды в 2025 году упадет еще на 15% относительно этого года. До войны 10% ВВП и 25% экспорта - это был комплекс ГМК. Без производства стали невозможно восстановить инфраструктуру, жилье, страну. А правительство и Верховная Рада делают все наоборот: принимают решения, которые уменьшают нашу экономическую и промышленную базу и возможность восстановиться после войны", - резюмировал эксперт.

Как известно, НКРЭКУ повысила с 1 января 2025 года тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии почти на 30%. Также на рассмотрении Комиссии находится проект по повышению тарифа на транспортировку газа более чем на 300%. Кроме того, Укрзализныця подала на рассмотрение министру восстановления Алексею Кулебе инициативу по повышению тарифа на грузовые перевозки на 40%.

В свою очередь, бизнес-ассоциации выступили против повышения тарифов: там говорят, что последствия для экономики могут быть катастрофическими. Так, Дунайское пароходство заявило об остановке флота в случае повышения тарифа на грузовые перевозки УЗ, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.