Повышение налогов и скачок доллара: чем грозит Украине снижение внешней помощи

Сокращение международной помощи в 2024 году может привести к повышению налогов и девальвации гривны. В то же время, Киев сможет получить все 40 млрд долларов, хотя не исключается задержка в начале года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный прогноз компании Dragon Capital .

"Если поступления внешнего финансирования будут существенно меньше потребностей, украинским властям придется прибегнуть к контр-продуктивным и рискованным мерам экономической политики, включая монетизацию бюджетного дефицита и/или увеличение налоговой нагрузки", - говорится в прогнозе.

Аналитики считают, что Нацбанк, вероятно, будет реагировать на снижение внешней помощи (и соответственно на падение золотовалютных резервов) девальвацией гривны и повышением ключевой ставки.

"Учитывая все риски, мы ожидаем, что международные партнеры одобрят новые пакеты экономической поддержки Украины и обеспечат около 40 млрд долларов прямого бюджетного финансирования в 2024 году, хотя не исключена задержка с выделением средств в начале следующего года", - прогнозируют в Dragon Capital.

Ожидается, что наибольшие объемы финансовой поддержки в объеме 18 млрд евро поступят от ЕС в рамках нового 4-летнего пакета поддержки на сумму 50 млрд евро. Еще 12 млрд долларов в виде грантов поступит от США, 5,4 млрд долларов составят запланированные ссуды от МВФ и 4,0 млрд долларов от других партнеров.

План на случай уменьшения помощи

Как сообщало РБК-Украина, в условиях неопределенности с финансированием госбюджета-2024 за счет помощи от США и Евросоюза в Украине идет работа по подготовке плана "Б". Если НБУ снова включит "печатный станок", цены начнут расти, а курс доллара пойдет вверх.

Украина прибегла к финансированию госбюджета 2022 года за счет необеспеченной эмиссии гривны Национальным банком после начала войны. НБУ за год выкупил гособлигации на 400 млрд гривен. Этот объем сравним с финансовой помощью Украине от США (450 млрд гривен).

Печать гривны стала основной причиной роста курса доллара на 50% в 2022 году и одной из причин инфляции в 26,6%.

В 2023 году от эмиссии гривны отказались, поскольку помощь от США и ЕС была стабильной. В результате курс доллара снизился на 6%, а инфляция снизилась до 5%.