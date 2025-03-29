Повышение пенсий в Украине: что записали в Меморандуме с МВФ

Согласно документу, в ближайшей перспективе правительство Украины примет меры по ограничению размера дополнительных выплат определенным категориям пенсионеров сверх накопительной части их пенсий.

"Мы также предложим единый подход к ежегодному повышению всех пенсий, назначаемых в пенсионной системе, исключительно через механизм индексации", - говорится в Меморандуме.

Также в правительстве заявили о планах изменить пенсионное законодательство в части различных отраслевых актов, регулирующих пенсионные права, и предпринять все необходимые шаги в части расходов на выплаты по судебным решениям и пенсиям, пересчитанным по судебным решениям.

Пенсионная реформа откладывается на неопределенный срок

Текст Меморандума свидетельствует о то, что введения обязательной накопительной пенсии в ближайшие годы не планируется.

"В ближайшие несколько лет при поддержке Всемирного банка мы планируем работать над комплексной концептуальной основой для улучшения и упрощения пенсионной системы. Также мы будем работать над введением единых условий назначения страховых пенсий. Мы рассматриваем возможность введения второго уровня пенсионной схемы, когда будут созданы условия", - говорится в документе.

В правительстве заявили, что любые поправки, которые увеличат пенсионные расходы, должны сопровождаться среднесрочным фискальным анализом и анализом устойчивости долга, а также четким определением необходимых ресурсов в бюджете Пенсионного фонда Украины.

Правительство заявило о намерении воздержаться от: