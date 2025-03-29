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Повышение пенсий в Украине: что записали в Меморандуме с МВФ

Фото: Повышение пенсий в Украине будет только через индексацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ заявили о намерении изменить пенсионную систему. Единственным механизмом повышения пенсий будет их индексация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

Согласно документу, в ближайшей перспективе правительство Украины примет меры по ограничению размера дополнительных выплат определенным категориям пенсионеров сверх накопительной части их пенсий.

"Мы также предложим единый подход к ежегодному повышению всех пенсий, назначаемых в пенсионной системе, исключительно через механизм индексации", - говорится в Меморандуме.

Также в правительстве заявили о планах изменить пенсионное законодательство в части различных отраслевых актов, регулирующих пенсионные права, и предпринять все необходимые шаги в части расходов на выплаты по судебным решениям и пенсиям, пересчитанным по судебным решениям.

Пенсионная реформа откладывается на неопределенный срок

Текст Меморандума свидетельствует о то, что введения обязательной накопительной пенсии в ближайшие годы не планируется.

"В ближайшие несколько лет при поддержке Всемирного банка мы планируем работать над комплексной концептуальной основой для улучшения и упрощения пенсионной системы. Также мы будем работать над введением единых условий назначения страховых пенсий. Мы рассматриваем возможность введения второго уровня пенсионной схемы, когда будут созданы условия", - говорится в документе.

В правительстве заявили, что любые поправки, которые увеличат пенсионные расходы, должны сопровождаться среднесрочным фискальным анализом и анализом устойчивости долга, а также четким определением необходимых ресурсов в бюджете Пенсионного фонда Украины.

Правительство заявило о намерении воздержаться от:

  • введения новых специальных пенсий или льгот;
  • принятия любого нового законодательства, которое приведет к дополнительным условным обязательствам, связанным с пенсиями, которые не обеспечены финансовыми ресурсами;
  • изменений, которые приведут к снижению законодательно определенного пенсионного возраста.

 

Напомним, ежегодная индексация пенсий в Украине проходит 1 марта. Она учитывает уровень инфляции, а также рост зарплаты за последние три года. По сути, это главный механизм повышения пенсий уже сейчас. В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115, что привело повышению выплат на 8,4%.

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