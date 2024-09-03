Повышение НДС остается на повестке дня, - Гетманцев

Третьего сентября парламент отправил на повторное первое чтение правительственный законопроект №11416-д, призванный обеспечить увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет на нужды финансирования Сил обороны до конца 2024 года на сумму 30 млрд грн.

В начальной редакции законопроект предусматривал привлечение в бюджет через повышение налоговых ставок и расширение налоговой базы около 125 млрд грн. В частности, рассматривался вариант повышения ставки налога на добавленную стоимость. Это было предложение экспертов и бизнеса.

Вместе с тем, из-за позиции Национального банка и Министерства экономики от этой идеи отказались. Суть опасений НБУ и Минэкономики состоит в том, что повышение НДС может спровоцировать рост инфляции по результатам 2024 года более 10%.

"Вы же понимаете, что если мы повышаем цены на 3-4%, то соответственно растет и инфляция. Это и было основным аргументом отказаться от повышения ставки НДС", - объяснил позицию законодателей в процессе подготовки документа к первому чтению Данило Гетманцев.

По его словам, повышение НДС на 1% приносит в бюджет дополнительно 46 млрд грн налогов за год. Так что потенциальные недопоступления в бюджет за октябрь-декабрь составят около 12 млрд грн на каждый процент не повышенной ставки НДС.

В результате работы над законопроектом к первому чтению фискальный эффект заложенных в него налоговых инструментов снизился со 125 до 30 млрд грн. Поэтому, говорит собеседник РБК-Украина, не исключалось, что при подготовке правок ко второму чтению законодатели вернутся ко многим ранее обсуждаемым нормам, в том числе и к повышению ставки НДС.

Пока же документ возвращен на повторное первое чтение.

Напомним, почти полтора месяца продолжается эпопея власти по поиску источников дополнительного наполнения бюджета на 500 млрд гривен для нужд Сил обороны. Начало поискам положил Кабинет министров еще 18 июля, одобрив проект изменений в государственный бюджет на 2024 год и проект изменений в Налоговый кодекс по увеличению налоговых поступлений.

29 августа комитет рекомендовал к одобрению в первом чтении законопроект №11416-д. Документ, в частности, предусматривает повышение военного сбора с 1,5 до 5%; введение 1% военного сбора с плательщиков единого налога 3-й группы; 10% от минимальной заработной платы в месяц для ФЛП-плательщиков единого налога 1-й, 2-й и 4-й групп.

Также предусмотрено повышение ставки налога для финансовых учреждений, отличных от банков, с 18 до 25%.

Вводятся ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по розничной торговле горючим (за каждую АЗС). В частности, в размере 60 тыс. грн при реализации двух и более видов горючего; 30 тыс. грн при реализации исключительно сжиженного газа; 45 тыс. грн – если доля реализации сжиженного газа в общем объеме реализуемого горючего в течение месяца составляет 50% и более.

Для АЗС, где параллельно осуществляется торговля алкоголем и табаком, установлены более высокие ставки. 80 тыс. грн – в случае реализации двух и более видов горючего; 40 тыс. грн – в случае реализации исключительно сжиженного газа; 60 тыс. грн – если доля газа в общем объеме реализуемого горючего составляет 50% и более.

Кроме того, законопроектом предусмотрено изменение налогового периода с квартального на месячный для представления в контролирующие органы налогового расчета сумм доходов.