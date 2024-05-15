Повышение акциза на горючее приведет к закрытию бизнеса и ростубезработицы, - экономист

Повышение акциза на дизель и бензин, инициированное Кабмином, приведет к закрытию бизнеса и повышению уровня безработицы. Кроме того, такое повышение скажется на ценах, поэтому как следствие платить больше придется всем украинцам.

"Последствия повышения акциза очень просты. Бизнес не может дотировать производство продукции или услуг. Поэтому в конце концов, как и всегда, за эти повышения заплатим мы с вами – как конечные потребители, как граждане. Мы должны осознать, что все происходящее – Это не где-то там для бизнеса или для военных. Это для нас просто заплатим немного больше хуже будем жить.

По его словам, это повышение непременно ударит и по бизнесу, ведь сейчас работать и без увеличения налогов достаточно тяжело.

"Кто-то выдержит, а кто-то уйдет с рынка и будет вынужден распустить коллективы. Это увеличит нагрузку на рынок труда и повысит безработицу. Это последствия, которые могут быть", – резюмировал он.