Повышение акцизов на горючее – это большой удар для населения и бизнеса, - эксперт

Повышение акцизов на бензин и дизель – это массированный удар по предприятиям малого и среднего бизнеса, который должен пользоваться дизельными генераторами из-за отключения света. Также это ударит по населению – ведь само население будет платить больше.
Об этом заявил глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
"Идет массированное давление на малый и средний бизнес, и незащищенные слои населения. Это очевидно. С одной у нас стороны война, а с другой стороны – экономическая война. Конечно, бизнес просто так не сдастся и будет пытаться выживать. А как? Потому что он будет транслировать эти налоги, пошлины и все, что касается затратной части, в цену", – пояснил Соболь.
По его словам, потребители будут за все платить дороже – за хлеб, за проезд в транспорте, за услуги врача и т.д. Ну а те, чьи продукты и услуги станут неконкурентными – вынуждены будут закрыться.
Он подчеркнул, что горючее в Европе уже стоит дешевле, чем в Украине, поэтому любые аргументы относительно того, что увеличение акцизов требует ЕС, теряют свою актуальность.
"Цены в Европе на горючее ниже, чем в Украине. Какое распоряжение Евросоюза может такое требовать? То есть, Евросоюз, дотируя украинское государство, осознавая, что Украина не может как самостоятельный международный партнер сегодня выполнять обязательства не то что международные, а и внутренние, заставляет нас повысить акцизы? Это абсурд", - подчеркнул Соболь.
Напомним, Рада приняла в первом чтении закон, по которому уже с 1 июля 2024 года резко увеличивается стоимость бензина и дизеля для потребителей - как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС. Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо – на 2,0 грн/л. При том, что в мае 2022 бензин стоил 25 грн/литр. С начала полномасштабного вторжения это повышение станет уже третьим.
Ранее руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский заявил, что повышение акциза на бензин и дизтопливо в краткосрочной перспективе даст эффект и обеспечит увеличение поступлений в бюджет, но в долгосрочной это приведет к уменьшению поступлений, так как возрастут объемы теневого рынка и "бодяжного" топлива.
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