Поддерживает протесты и бойкотирует выборы. Что известно о президенте Грузии Саломе Зурабишвили

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Детство во Франции

Саломе Нино Зурабишвили – дочь грузинских политических эмигрантов Левана Зурабишвили и Зейнаби Кедии, которые были вынуждены покинуть свою страну после установления советской власти и переехать во Францию.

Саломе родилась в 1952 году вблизи Парижа в грузинской общине, посещала французскую школу, а в выходные ходила в грузинскую церковь. Семья Зурабишвили была тесно связана с диаспорой, но о происходящем в советской Грузии девушка долгое время не знала, и первый раз побывала там только в 34 года.

"До падения железного занавеса не было никакого контакта с Грузией – ни писем, ни газет, ни визитов. Для нас это была мифическая страна, которая существовала только в книгах", – вспоминала Саломе Зурабашвили.

Училась в Парижском институте политических исследований Sciences Po в Международной секции, где готовили будущих дипломатов. Будучи студенткой, сосредоточилась на исследовании темы советского мира.

В 1972 году поступила в Колумбийский университет в США и продолжила изучение советской политики и дипломатии времен Холодной войны.

Дипломатическая карьера

Саломе Зурабишвили построила успешную карьеру на дипломатической службе во Франции. Работала во французских посольствах в Италии, Чаде, США. Входила в состав представительств Франции в ООН, НАТО, Европейском Союзе. Возглавляла Генеральный секретариат национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегии.

В 2003 году Саломе Зурабашвили была назначена чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии.

После победы на президентских выборах в Грузии Михеил Саакашвили предложил Саломе Зурабашвили стать главой министерства иностранных дел. Предварительно грузинский лидер согласовал этот вопрос с французским коллегой Жаком Шираком.

Саакашвили тогда говорил, что "дипломата такого уровня у Грузии еще не было". Зурабишвили согласилась на должность, приняла грузинское гражданство и стала первой женщиной-главой МИД страны.

Фото: Саломе Зурабишвили возглавляла МИД Грузии (GettyImages)

За 1,5 года работы в МИДе своим главным достижением она называла принятие решения о сворачивании в Грузии российских военных баз.

В 2005 году Зурабишвили сняли с должности после выступления на телевидении, в котором она обвиняла правительство в стремлении установить в стране "клановую диктатуру". В том же году Зурабишвили создала и возглавила оппозиционное "Общественное движение Саломе Зурабишвили" с целью добиться в стране "реальной и эффективной демократии".

В 2010 году объявила об уходе из грузинской политики, объяснив свое решение тем, что "в Грузии нет демократии и оппозиция не может работать в стране".

Впоследствии занималась преподавательской деятельностью в Sciences Po в Париже. Зурабишвили преподавала внешнюю политику великих держав, постсоветского мира, развитие Евразии после распада СССР и причины этого распада.

Первая женщина-президент Грузии

В 2016 году Саломе Зурабишвили получила депутатский мандат в парламенте Грузии, а через два года победила на выборах президента. Чтобы стать кандидатом на пост главы государства, ей пришлось отказаться от французского гражданства.

Выдвигалась как независимый кандидат, но имела поддержку правящей партии "Грузинская мечта".

Зурабишвили стала первой женщиной-президентом Грузии. В то же время, в день ее инаугурации вступили в силу изменения в Конституцию, которые значительно ограничивали полномочия президента, сосредоточив их в парламенте и офисе премьер-министра.

Хотя президент Грузии оставался главой государства, главнокомандующим Сил обороны и представителем во внешних отношениях.

С 2018 года Саломе Зурабишвили как глава Грузии посетила многие страны, где отстаивала интересы собственной родины. Выступала на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, рассказывала об оккупации Россией грузинских территорий, о политических процессах в Грузии.

Зурабишвили лоббировала в ЕС предоставление Грузии статуса кандидата на членство. Президент обосновала евроинтеграционные стремления тем, что страна с населением 3,7 млн человек может помочь обеспечить безопасность и стабильность в Черноморском регионе (в декабре 2023 Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз).

В конфликте с парламентом

Несмотря на поддержку Зурабишвили правящей партией во время президентских выборов в 2018, ее отношения с "Грузинской мечтой" постепенно ухудшались. Парламент несколько раз пытался объявить президенту импичмент, а она в свою очередь ветировала противоречивые законы.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Саломе Зурабишвили публично дистанцировалась от "Грузинской мечты", которую все больше критиковали за пророссийскую политику.

В октябре 2023 парламент безуспешно пытался снять президента с должности на том основании, что она якобы превысила полномочия, совершив несанкционированные заграничные поездки в ряд европейских стран.

Фото: Саломе Зурабишвили поддерживает вступление Грузии в ЕС (GettyImages)

В мае 2024 Зурабишвили наложила вето на закон об "иноагентах", который парламент принял "в целях защиты Грузии от внешнего вмешательства".

Критики сравнивали эту инициативу с действиями РФ, где используют схожие инструменты для подавления инакомыслия. Когда правительство преодолело президентское вето, Саломе Зурабишвили обвинила законодателей правящей партии в выборе "русского рабства".

Президент поддержала инициативу "Грузинская хартия", объединившей разные политические силы для борьбы против действующей власти, которая, по мнению Зурабишвили и оппозиционных лидеров, отдаляет страну от европейских ценностей и двигает ее в сторону России.

Поддержка протестов

В конце октября этого года в Грузии прошли парламентские выборы. На них победила пророссийская "Грузинская мечта", набрав 54% голосов.

По официальным данным подсчета голосов, оппозиционные партии набрали от 8 до 11%, но они отказались признавать результаты выборов из-за массовых фальсификаций и призвали к протестам.

Президент Зурабишвили отреагировала на результаты голосования заявлением, что выборы не могут быть признаны. Она подчеркнула, что европейское будущее Грузии не может быть поставлено под угрозу и назвала выборы "тотальной фальсификацией", описав процесс как российскую спецоперацию.

Глава государства подала иск в Конституционный суд об отмене результатов выборов и не посетила открытие нового парламента.

После того как правительство "Грузинской мечты" объявило о приостановлении переговоров по вступлению Грузии в ЕС до 2028 года, уличные протесты ужесточились. В течение двух недель люди собираются в центре Тбилиси, несмотря на аресты активистов и попытки силовиков разогнать митинги.

Саломе Зурабишвили поддержала протесты и осудила действия властей, назвав их "настоящим террором" против собственных граждан.

Скриншот x.com/Zourabichvili_S

Лидер Грузии в интервью Reuters заявила, что ее миссией является "представлять голос тех людей, которые на улицах" и тех, кто ушел в отставку с государственных должностей в знак протеста против решений правительства.

"Им нужно иметь кого-то, чтобы объединиться, и я являюсь этой фигурой", – сказала она, пообещав выполнять эту роль до тех пор, пока не будет выбрано законное правительство.

Выборы президента Грузии

Новый парламент Грузии принял проведение президентских выборов на 14 декабря 2024. Эти выборы должны стать первыми, когда будет голосовать не народ, а коллегия выборщиков. Она состоит из представителей регионов и депутатов парламента, где большинство имеет "Грузинская мечта".

Провластные силы объявили своим кандидатом бывшего футболиста Михеила Кавелашвили.

Оппозиционные партии будут бойкотировать эти выборы и не будут выдвигать кандидатов. В их совместном заявлении говорится, что парламент нелегитимный, поэтому Саломе Зурабишвили будет оставаться президентом страны.

Сама Зурабишвили также заявила, что не сложит полномочия главы государства.

"Я буду во главе политического процесса, оставаясь вашим президентом. Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации", – сказала она.

Президент добавила, что ее мандат действует до тех пор, пока не будет законно избран парламент, который законно изберет кого-то вместо нее.

"Я с вами и буду с вами", – подчеркнула Зурабишвили.

Больше о ситуации в Грузии можно прочитать в материале "Майдан по-тбилисски. Перерастут ли грузинские протесты в революцию".

При подготовке материала использовались: данные сайта президента Грузии, публикации Reuters, ABCNews, сообщения Саломе Зурабишвили в Х, информация Wikipedia.