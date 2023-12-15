Для поддержки работы ТЭС ДТЭК ввел в работу 23 угольных ряда

Как отмечается, еще 3 лавы планируют ввести в декабре.

"Чтобы тепловая генерация имела достаточно топлива для работы на максимуме в пики потребления, особенно зимой, украинские шахтеры усиленно работают на протяжении всего года. Для этого готовят и ежемесячно запускают новые угольные лавы. По итогам этого года таких введенных лав будем иметь 26. Все это - опора на надежной делать маневренных мощностей, украинской энергосистемы, а затем - свет и тепло в домах украинцев", - цитирует пресс-служба компании слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

В компании также напомнили, что инвестиции ДТЭК Энерго в украинскую угледобычу по итогам 2023 года ожидаются на уровне 7,4 млрд грн, что вдвое больше, чем в 2022 г. (3,8 млрд грн).

Накануне в компании заявляли, что за 11 месяцев этого года было отпущено в украинскую энергосистему почти 14 млрд кВт*ч электроэнергии.