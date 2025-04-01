Поддержка ВПЛ с детьми и людей с инвалидностью: Шуляк рассказала о доступных программах

"Мы понимаем, что у переселенцев много проблем - поиск жилья, работы, адаптация в новых общинах. Но уязвимым категориям людей делать это еще труднее. Именно поэтому государство пытается их поддержать всеми возможностями, которые имеет на сегодня", - подчеркнула парламентарий.

По ее словам, одной из таких программ поддержки стала услуга "муниципальная няня", которую начали внедрять в 2019 году.

"Это возможность для родителей получить возмещение от государства за работу няни, которую они нанимают для ухода за ребенком до трех лет. Программу меняли, реагируя на вызовы времени. С 2024 года к категории людей, которые могут воспользоваться услугой, добавили родителей-ВПЛ", - пояснила Шуляк.

Она добавила, что семья может самостоятельно выбрать человека, который будет предоставлять услуги няни, а государство возместит стоимость предоставления этих услуг. Это позволяет родителям найти время на адаптацию на новом месте, а также на переобучение и трудоустройство.

"Программа помогает тем, кто по финансовым причинам не имеет возможность нанять няню. Кроме того, это возможность полноценно работать и иметь гибкий график. Также это дополнительная законодательная защита, ведь сотрудничество происходит по официальному договору, где обе стороны отмечают все требования", - пояснила народный депутат.

Программа распространяется на следующие категории:

дети до 3 лет, которые не имеют тяжелых болезней;

дети до 6 лет, которые нуждаются в дополнительном уходе;

дети до 6 лет, у которых один из родителей имеет инвалидность I или II группы;

дети до 6 лет, проживающие на территориях, где невозможно обеспечить функционирование учреждений дошкольного образования (территории Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областей).

Шуляк отметила, что назначение этой услуги не влияет на назначение социальных выплат семье - все выплаты остаются. Также удобно, что оформиться няней и получать средства за предоставление услуги может знакомый или близкий семье человек, например, бабушка.

Важно, что программа "муниципальная няня" является не только услугой, но и возможностью трудоустроиться.

"ВПЛ могут оформляться няней и получать основной или дополнительный заработок. Работа официальная, поэтому можно претендовать на субсидии и зарабатывать страховой стаж. Это особенно важно для людей предпенсионного возраста, которые из-за войны остались без работы", - отметила Шуляк.

Парламентарий добавила, что для переселенцев пожилого возраста и с инвалидностью действует программа стационарного ухода и поддержанного проживания.

ВПЛ с инвалидностью, которые нуждаются в уходе, могут получить от государства деньги на оплату такой услуги. Средства перечислят организации, которая обеспечит стационарный уход в определенном учреждении, или же уход в формате поддержанного проживания.

"Алгоритм получения услуги прост. Человек подает письменное или электронное заявление в орган местного самоуправления по месту жительства или месту обращения. При необходимости в этом поможет социальный менеджер. После заключения договора с поставщиком услуг человек получает средства на банковскую карточку и самостоятельно рассчитывается за полученные услуги", - подытожила Шуляк.