Поддержка украинской энергетики должна быть в приоритете для государства, - эксперт

Государство должно поддержать восстановление и развитие энергетических предприятий, чтобы не сделать экономику страны зависимым от дорогостоящей импортной электроэнергии.

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Сейчас бизнес, желающий работать стабильно, все равно должен импортировать более половины собственных потребностей в электроэнергии", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что значительная часть бизнеса готова платить рыночную цену и работать по европейским правилам. Однако промышленники всячески отстаивают заниженные цены на электроэнергию с прайс-кепами для генерирующих предприятий в Украине.

"Такое поведение вызывает сомнение в том, что им вообще нужна украинская энергетика", – добавил Омельченко.

В то же время он рассказал, что через неделю НКРЭКУ будет утверждать тариф на передачу.

"Я вижу проблему в том, что НКРЭКУ прислушивается только к бизнесу, а не к энергетикам. То есть, вынесет на утверждение тариф на передачу в таком размере, который никак не будет способствовать финансовой стабилизации и техническому восстановлению "Укрэнерго", - пояснил эксперт.



В случае недофинансирования, по мнению Омельченко, Укрэнерго не сможет рассчитываться с долгами по ПСО по поддержке зеленой энергетики.

"Следовательно, быстрого восстановления с помощью ВИЭ не будет. Мы и бизнес дольше будем зависимы от импорта", - добавил он.

Как сообщалось ранее, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию производства электроэнергии из альтернативных источников перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 млрд. гривен.

Эксперты и инвесторы призывают государство не допустить дальнейшего накопления долгов "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из ВИЭ.