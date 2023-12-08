Поддержка Украины, интеграция в ЕС и НАТО, восстановление Одессы: главное из интервью главы МИД Италии

О продолжении поддержки Украины

"Приоритеты нашего правительства остаются неизменными: сохранение непоколебимой и стойкой поддержки Украины, ее народа и ее законной самообороны, одновременно с оказанием максимального давления на Россию, чтобы создать надлежащие условия для серьезного переговорного процесса по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира. Это означает стремление к решению, которое уважало бы свободу, суверенные прерогативы и достоинство Украины", - сказал Таяни.

По словам министра, в 2024 году, во время председательства Италии в "Большой семерке", Украина и наша многоплановая поддержка будут на первом месте в повестке дня.

Кроме того, Таяни выразил восхищение "мужеством, с которым украинский народ продолжает вести тяжелую борьбу за защиту европейских ценностей свободы, плюрализма и демократии".

О том, чем Италия помогла и поможет Украине

"На данный момент мы предоставили 7 пакетов помощи в сфере обороны и намерены предоставлять дальнейшие меры поддержки в этой области. Тем временем мы ведем переговоры с нашими украинскими коллегами - в координации с партнерами и союзниками - об условиях наших обязательств в области безопасности и долгосрочной помощи Украине. Италия также активно участвует в военной помощи в рамках ЕС. Государства-члены ЕС скоординированно доставили в Украину большое количество военной техники", - сказал глава итальянского МИД.

Также министр подчеркнул и важность дальнейшей финансовой поддержки Украины и ее восстановления - это также будет занимать важное место в повестке G7 в следующем году, наряду с продвижением реформ в Украине.

"Частный сектор также должен играть ключевую роль, в том числе в процессе восстановления Украины, что также будет лежать в основе наших будущих обязательств, поскольку в 2025 году мы будем принимать Конференцию по восстановлению Украины", - отметил Таяни.

По словам министра, итальянская помощь Украине также проходит через надежные каналы Евросоюза. Так, Брюссель уже выделил 7,2 миллиарда евро в 2022 году и 15 миллиардов евро в 2023 году на программы макрофинансовой помощи, а еще 3 миллиарда евро будут выплачены до конца 2023 года.

"Италия продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку столько, сколько необходимо, как на двустороннем, так и на многостороннем уровне, в политической, экономической, военной и гуманитарной сферах", - заключил глава МИД Италии.

Об интеграции Украины в ЕС и НАТО

"На данном этапе невозможно точно сказать, когда Украина станет государством-членом ЕС. Это будет зависеть от скорости, с которой Украина завершит приведение в соответствие с европейским законодательством и стандартами. Но мы настроены оптимистично, поскольку правительство Украины продемонстрировало твердую приверженность и решимость предпринять конкретные шаги вперед в очень быстром темпе", - сказал глава итальянского МИД.

Таяни подчеркнул, что Италия всегда была была в авангарде поддержки европейской интеграции Украины и приветствует рекомендации Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении с Украиной.

"Что касается НАТО, то следующий саммит в Вашингтоне будет очень важным. Это еще больше укрепит поддержку Украины со стороны союзников, поскольку страна продолжает защищать свою территориальную целостность, суверенитет и неотъемлемое право выбирать собственные механизмы безопасности. Работа Совета НАТО-Украина идет полным ходом, и когда союзники по НАТО соберутся в Вашингтоне в следующем году, наступит время подвести итоги усилий, которые Украина прилагает для повышения совместимости с Североатлантическим альянсом, в том числе в рамках адаптированной ежегодной национальной программы. Как только условия будут выполнены и союзники согласятся, мы направим Украине приглашение присоединиться к Альянсу", - сказал Таяни.

О двусторонних украино-итальянских отношениях

"Двусторонние отношения между Италией и Украиной всегда были близкими и вдохновлялись настоящей дружбой и глубокими связями между нашими народами: до февраля 2022 года Италия принимала одну из крупнейших украинских общин в Европе, и на сегодняшний день мы предоставили убежище более чем 170 000 человек", - сказал Таяни.

По его словам, двусторонняя помощь Италии Украине превышает 2 млрд евро, в том числе 800 млн евро на поддержку беженцев, 330 млн евро на поддержку бюджета, 75 млн евро на гуманитарную помощь. Италия поддерживает скорейшее восстановление и реконструкцию, сочетая чрезвычайные меры с долгосрочными.

"Во время недавнего разговора министров иностранных дел G7+ по поводу энергетических потребностей Украины Италия подтвердила свою приверженность укреплению энергетической устойчивости Украины перед лицом зимы. Хочу подчеркнуть тот факт, что итальянский бизнес уделяет большое внимание нашей поддержке Украины. 26 апреля мы организовали очень успешную двустороннюю конференцию в Риме с участием тысячи компаний. Весной мы планируем провести Бизнес-форум в Киеве в качестве промежуточного обзора на пути к Конференции по восстановлению Украины-2025", - сказал Таяни.

Кроме того, Италия взяла на себя шефство в восстановлении Одессы.

"С помощью этой инициативы мы хотим использовать итальянский и международный архитектурный опыт и наши ноу-хау в области защиты и восстановления культурного наследия для реконструкции и преобразования украинских городов", - сказал глава итальянского МИД.