Поддержка достройки Хмельницкой АЭС среди украинцев выросла до более 80%, - опрос

Поддержка достройки энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой атомной электростанции среди украинцев выросла с 77% до 80% за последний год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты нового социологического исследования "Энергетическая ситуация в Украине: ожидания, вызовы и перспективы", проведенного группой Рейтинг в начале февраля.

Так, 80% респондентов полностью положительно или скорее положительно оценивают достройку блоков ХАЭС. Против достройки выступают 16% опрошенных. Больше всего поддерживают этот проект молодежь и жители восточных областей.

По развитию атомной энергетики в целом, 44% респондентов считают его однозначно необходимым, а 32% - скорее необходимым. В то же время, 11% украинцев считают это направление скорее ненужным, а 7% - однозначно ненужным.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также областей, где отсутствует украинская мобильная связь. Выборка составляет 1200 респондентов, результаты взвешены в соответствии с актуальными данными Госстата. Опрос проводился методом телефонных интервью (CATI) в период 1-2 февраля 2025 года.

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский на днях призвал депутатов поддержать достройку энергоблоков ХАЭС. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

"Я благодарен, что директор МАГАТЭ поддержал украинскую стратегию достройки атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Этот проект является ключом к энергетической независимости Украины и стабильности всего региона, и важно, чтобы народные депутаты поддержали его", - подчеркнул глава государства.

Также по данным НАЭК "Энергоатом", достройка энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС готова на 80% и 25% соответственно. Эти объекты являются критически важными для укрепления энергетической безопасности Украины и обеспечения стабильного электроснабжения в процессе послевоенного восстановления.