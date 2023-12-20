Поддержка бизнеса - приоритет государства, в том числе - через регулирование тарифной политики, - экономист

"В условиях, когда западная финансовая помощь является определенной проблемой, у нас остается опора на собственный украинский бизнес. В этой ситуации в фокусе должно быть все, что положительно отразится на работе украинских промышленных предприятий, в том числе из-за тарифной политики - это должно быть приоритетом", - подчеркнул Головко.

Он отметил: даже если партнеры решат срочные проблемы с финансовой помощью в ближайший месяц, стратегически рано или поздно Украине придется удерживать себя самостоятельно. Поэтому любое решение, в том числе в сфере электроэнергии, должно исходить из этих приоритетов.

"Это не требует от украинского государства каких-либо компромиссов, не нарушает норм. Это участок, где правительство и энергетические монополии могут, по существу, просто действовать в интересах национального производителя. Поэтому я думаю, для решения этой проблемы необходима политическая воля", - резюмировал Головко.

Напомним, НКРЭКУ повысила тариф "Укрэнерго" на услуги по передаче с 1 января 2024 года до 528,57 грн/МВт-час. Также повысили тариф на диспетчерское управление до 104,57 грн/мВт-ч.

Решение было принято, несмотря на критику выступавших против украинских бизнес-ассоциаций и экономистов.