Подступы с моря заминированы. В Генштабе заявили, что готовы к "встрече" десанта РФ

Украинские военные подготовились на случай повторной попытки российского десанта высадиться со стороны Черного моря, в частности, в Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука.

"Мы держим наготове силы противодействия и готовы применить оружие, именно поэтому вражеские корабли держатся удаленно, вне зоны поражения. Также для них подготовлены заминированные подступы с моря", - рассказал он.

Ковальчук добавил, что с начала полномасштабного вторжения России, на всей линии побережья Черного моря, в частности в Одесской и Николаевской областях, обеспечена противодесантная оборона.

Он также напомнил, что замысел высадить свой десант россияне, начиная с 24 февраля, так и не смогли реализовать.