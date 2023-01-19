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Подступы с моря заминированы. В Генштабе заявили, что готовы к "встрече" десанта РФ

Фото: в Генштабе заявили, что готовы к "встрече" десанта РФ в случае попытки его высадки с Черного моря (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные подготовились на случай повторной попытки российского десанта высадиться со стороны Черного моря, в частности, в Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука.

"Мы держим наготове силы противодействия и готовы применить оружие, именно поэтому вражеские корабли держатся удаленно, вне зоны поражения. Также для них подготовлены заминированные подступы с моря", - рассказал он.

Ковальчук добавил, что с начала полномасштабного вторжения России, на всей линии побережья Черного моря, в частности в Одесской и Николаевской областях, обеспечена противодесантная оборона.

Он также напомнил, что замысел высадить свой десант россияне, начиная с 24 февраля, так и не смогли реализовать.

Как сообщалось, Ровенская область готова отразить возможное нападение со стороны Беларуси. В регионе заминировали весь пограничный периметр с враждебной страной.

Напомним, в Институте изучения войны оценили вероятность повторного наступления России с севера и открытое вступление Беларуси в конфликт.

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