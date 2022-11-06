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Оснований для тревоги нет. Ровенская ОВА опровергла призыв к "эвакуации" на севере

Фото: Ровенская ОВА отрицает призыв к "эвакуации" на севере (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Отдельные Telegram-каналы обратились к жителям северных областей с призывом к эвакуации. Однако оснований для этого пока нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал глава Ровенской ОВА Виталия Коваля.

По словам Коваля, ситуация на севере Ровенской области и дальше спокойная. Изменений на государственной границе не наблюдается.

"Как всегда наши бойцы - ВСУ, ТрО, добровольцы - в полной готовности и хорошем моральном духе. Время от времени телеграмм-каналами распространяются предположения об эфемерных угрозах нападения со стороны белорусе. В частности сегодня. Но оснований для них - нет. Доверяем только официальным источникам информации", - отметил Коваль.

Добавим, что сегодня, 6 ноября, отдельные Telegram-каналы призвали горожан к временной эвакуации. К примеру, военный Валерий Маркус обратился к жителям Ровенской области и северо-восточной Волынской области съездить "отдохнуть" на ближайший месяц.

"Кто проживает в северо-западной части Ровенской области и северо-восточной Волынской области, на ближайший месяц рекомендую поехать отдохнуть.
Как все будет хорошо, спокойно себе вернетесь", - написал Маркус.

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