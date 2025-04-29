Подсанкционные российские танкеры возобновили поставки нефти, - Bloomberg

Экспорт нефти из России увеличивается в течение последних двух недель. А все потому, что почти половина подсанкционных судов государства-террористки снова транспортируют российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По подсчетам издания, объемы поставок сырой нефти из всех российских портов выросли до 3,26 миллиона баррелей в сутки за четыре недели до 27 апреля.

Все дело в том, что администрация президента США Дональда Трампа пока воздерживается от введения новых санкций против России, поэтому несколько танкеров, которые были под санкциями при президентстве Джо Байдена, снова начали транспортировать российскую нефть.

По крайней мере 18 из 39 судов, занесенных в черный список США в 2023-2024 годах, сейчас регулярно перевозят нефть из российских портов, хотя раньше простаивали после введения санкций. Согласно данным о перемещении судов, собранным Bloomberg, еще несколько танкеров, вероятно, перешли на маршруты в Иран и Венесуэлу.

Поставки сырой нефти

За неделю до 27 апреля 32 танкера загрузили 23,72 миллиона баррелей российской сырой нефти, свидетельствуют данные о перемещении судов и отчеты портовых агентов. Это больше, чем 23,45 миллиона баррелей, загруженных 31 судном неделей ранее.

Поток сырой нефти за семь дней до 27 апреля составил около 3,39 миллиона баррелей в сутки, что на 40 тысяч баррелей больше, чем неделей ранее.

Общая стоимость экспорта нефти из России выросла вторую неделю подряд - примерно на 50 миллионов долларов, или на 4%, до 1,33 миллиарда долларов за неделю.

Например экспортные цены на российскую нефть марки Urals выросли примерно на $0,90 за баррель, а цена на ключевой тихоокеанский сорт нефти ESPO выросла примерно на 1,50 доллара. Этот рост отражает увеличение как объемов поставок, так и средних цен.