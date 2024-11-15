В Нацгвардии отметили, что показатели САУ делают их эффективными в нанесении огневого поражения по позициям и скоплениям пехоты противника, а также в контрбатарейной борьбе.

Одной из ключевых особенностей DITA является автоматизация большинства процессов, в частности управления, наведения и заряжания. Благодаря этому экипаж может состоять всего из двух человек, а подача снарядов осуществляется автоматически. Кроме того, бронированная кабина обеспечивает дополнительную защиту для военнослужащих.

САУ DITA имеет темп стрельбы до 5 снарядов в минуту. Ее высокая проходимость позволяет быстро менять позицию после выполнения огневой задачи, что значительно повышает выживаемость установки в сложных условиях местности.

Артиллерийские подразделения Национальной гвардии Украины уже продемонстрировали высокую эффективность выполнения боевых задач. Внедрение современных артиллерийских систем, таких как "Богдана" и DITA, значительно усиливает огневые возможности украинских сил. Это повышает эффективность нанесения поражений по врагу, обеспечивая преимущество на поле боя.

Фото: Подразделения Национальной гвардии усилят САУ DITA (t.me/ngu_war_for_peace)