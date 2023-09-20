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Подразделения ГУР получили еще 24 дрона по случаю 24-й годовщины Favbet

Фото: подразделения ГУР получили еще 24 дрона по случаю 24-й годовщины Favbet (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

К 24-й годовщине Favbet подразделения Главного управления разведки получили 12 дронов Mavic 3 Pro и 12 FPV-дронов для выполнения боевых задач на фронте. В общей сложности 24 – по одному за каждый год деятельности компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Favbet .

Кроме этого, разведчики получили пикап Nissan Navara, полностью переоборудованный под нужды разведывательных миссий, в том числе добавлены камеры ночного видения.

"Спецоперации ГУР на линии фронта, на море и в далеком тылу врага поражают своим масштабом, смелостью и результатом. Военной разведке нужно больше дронов, и мы рады по случаю годовщины компании передать очередную партию", - отметил основатель Favbet и президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

"Единственный праздник, который мы действительно ждем, – праздник победы. Поэтому даже в день рождения поддерживаем тех, кто его приближает. Favbet и Favbet Foundation с первых дней вторжения системно поддерживают Силы обороны, обеспечивая передовые подразделения современным радиотехническим оборудованием, приборами ночного видения, а также поставляя на фронт автомобили", - сказал вице-президент благотворительного фонда Favbet Foundation Игорь Сирук.

 

Всего за время войны при поддержке Favbet и благотворительного фонда Favbet Foundation украинская армия получила более 220 авто и более 115 дронов. Сумма помощи Силам обороны на сентябрь составила более 150 млн грн.

В частности, компания передала 57,5 млн грн на 53 новых пикапа для оснащения "Армии дронов" и стала крупнейшим корпоративным донором "Операции "Единство" по закупке 10 тысяч FPV-дронов, перечислив 10 млн грн.

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