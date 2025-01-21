Подразделения ДШВ получили все 10 Пульстронов в рамках инициативы "Око за око"

Сеть АЗК ОККО и фонд "Повернись живим" завершили третий этап совместной инициативы ОКО ЗА ОКО, благодаря которому 10 подразделений Десантно-штурмовых войск получили в свое распоряжение современные комплексы разведки и уничтожения Пульстрон общей стоимостью 500 миллионов гривен.

Последний из Пульстронов в рамках этой инициативы передан в январе 78-му Отдельному десантно-штурмовому полку ВСУ. Поэтому все 10 комплексов сейчас уже работают на передовой.

"Благодаря таким проектам, как ОКО ЗА ОКО, мы получаем новейшие средства, которые применяем ежедневно, - рассказывает боец с позывными "Крым", ответственный за направление беспилотных систем 78-го ОДШП. - В состав Пульстрона входит техника и вооружение, достаточные для полноценного функционирования нашего подразделения. Это достаточно мощная техника, которая уже хорошо зарекомендовала себя в бою. Каждая ее разновидность эффективно выполняет свою задачу - и разведывательные БПЛА, и БПЛА ударного типа, и другие средства. Это важно, потому что беспилотные системы сейчас являются тем видом вооружений, который едва ли не наиболее активно используется на линии соприкосновения".

По подсчетам фонда "Повернись живим", Пульстроны на поле боя уже помогли уничтожить вражеской техники на сумму 220 миллионов USD. И это без учета живой силы и мелкого имущества. Таким образом Пульстроны уже нанесли противнику ущерб в 20 раз больше, чем их суммарная стоимость. И дальше продолжают работать ради победы.

"За этими результатами стоят не только уникальные возможности самих комплексов, которые сочетают ударные и разведывательные дроны, средства связи и управления, но и профессионализм военных, среди которых 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада, 79-я Таврическая бригада, 25-я Сичеславская бригада, 46-я и 77-я аэромобильные бригады", - добавляет Олег Карпенко, заместитель директора БФ "Повернись живим".

Вице-президент ОККО по маркетингу Василий Дмитрив поблагодарил украинцев, которые поддержали инициативу ОКО ЗА ОКО.

"Завершение очередного этапа проекта в нашем случае означает только одно - война не закончилась и войску в дальнейшем нужна наша с вами помощь. Спасибо каждому, кто заправлял Pulls мести или донатив, а также бизнесам, которые поддержали ОКО ЗА ОКО. Уверен, что и в дальнейшем мы вместе будем усиливать наших защитников столько, сколько потребуется", - отметил Василий Дмитрив.

Он добавляет, что совместно с фондом "Повернись живим" ОККО уже третий год подряд помогает закрывать потребности ВСУ в оружии и технике. Только в рамках инициативы ОКО ЗА ОКО защитникам Украины передано 25 разведывательных комплексов ШАРК суммарной стоимостью 325 миллионов гривен, 600 единиц стрелкового оружия (гранатометы, минометы, пулеметы) на 400 миллионов гривен, а теперь вот приобрели 10 специальных комплексов Пульстрон для войск ДШВ суммарной стоимостью 500 миллионов гривен. В целом же, с начала войны ОККО направила на помощь ВСУ и восстановление страны почти 2,4 миллиарда гривен.

Пульстрон - это боевой комплекс для разведки и уничтожения противника, в состав которого входит более 40 наименований оружия и техники. Это, в частности, FPV-дроны с боевыми частями разного радиуса действия, дневные и тепловизионные, камикадзе и многоразовые; ударные беспилотники класса "бомбер" - "Кажан" и R-34; разведывательные дроны MINI SHARK, коптеры Mavic 3 и Matrice 30 T, а также пикапы, рации, приборы ночного видения и прочее.