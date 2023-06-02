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Подразделение ВСУ в Донецкой области получил очередной внедорожник от Favbet Foundation

Фото: подразделение ВСУ в Донецкой области получил очередной внедорожник от Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению ВСУ в Донецкой области внедорожник повышенной проходимости Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль помогает пехотинцам выполнять боевые задания в районе Константиновки.

Всего при содействии Favbet Foundation Вооруженные силы Украины и другие силы обороны получили уже более 120 автомобилей для выполнения боевых задач.

"Недавно мы пересекли отметку в 120 авто для ВСУ. Работа не останавливается - мы прилагаем максимум усилий, чтобы максимально оперативно удовлетворять запросы подразделений и частей ВСУ в автомобильной технике. Каждое новое авто - это больше спасенных жизней наших защитников и ликвидированных оккупантов", - отметил вице-президент фонда Favbet Foundation Игорь Сирук.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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Донецкая областьВооруженные силы Украины