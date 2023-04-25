Все подразделение пошло на карантин. Оккупанты в Запорожской области раскопали сибирскую язву

По данным Федорова, во время подготовки окопов оккупанты случайно разрыли скотомогильник и подцепили сибирскую язву.

В результате инцидента вражеское подразделение теперь сидит на карантине.

По данным мэра, двух российских военных сначала привезли в больницу Мелитополя, но после подтверждения диагноза быстро списали и вывезли в неизвестном направлении.

"Даже украинская земля оттесняет оккупантов. Хеппи энда им точно не будет", - заявил он.

Напомним, на кладбище в российском Новосибирске нашли массовое захоронение с символикой ППК "Вагнера".

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