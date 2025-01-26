Подделка документов во время военного положения: адвокат объяснил, чем это грозит

Он отмечает, что сегодня проблема создания, использования и распространения поддельных официальных документов стала широко распространенной, что является серьезным негативным сигналом для современного общества. Для решения этой проблемы граждане должны осознавать, что любая фальсификация официальных документов, выполненная незаконными способами, является уголовным правонарушением.

В контексте угрозы национальной безопасности, поддельные документы могут быть использованы для проникновения на стратегические объекты, осуществления диверсий, распространения дезинформации и других действий, ставящих под угрозу национальную безопасность.

Другие преступления, связанные с подделкой документов, могут использоваться для легализации незаконно добытых средств, мошенничества, незаконного пересечения границы и тому подобное.

Во время военного положения ответственность за подделку документов имеет еще более серьезные последствия, особенно когда речь идет о документах, связанных с мобилизацией, таких как военный билет, справки, повестки. Подделка таких документов может серьезно повлиять на обороноспособность страны, а потому ответственность за такие преступления гораздо выше.

Уголовная ответственность за подделку документов

Непосредственным объектом этих преступлений является установленный законодательством порядок обращения и использования официальных и некоторых частных документов, который обеспечивает надлежащую деятельность предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, а также охраняет права и законные интересы граждан, а также порядок документального подтверждения фактов, имеющих юридическое значение.

Согласно статье 358 Уголовного кодекса Украины, подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт и использование является уголовно наказуемым преступлением. Санкции за такие правонарушения варьируются от штрафа до ограничения свободы на срок до двух лет.

"Особенно опасными являются случаи подделки документов, связанных с мобилизацией, в частности военных билетов, справок или повесток. Такие действия могут непосредственно влиять на обороноспособность государства, что приводит к более суровым наказаниям", – отмечает Заворитный.

Согласно ч. 1 ст. 358 УК Украины, подделка удостоверения или другого официального документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем и т.д., а также изготовление поддельных печатей, штампов или бланков предприятий, учреждений или организаций независимо от формы собственности, других официальных печатей, штампов или бланков с той же целью или их сбыт, наказывается штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодня 1 необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 гривен), или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

За использование заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины) предусмотрено наказание в виде штрафа до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 гривен) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Служебная подделка документов

В Украине подделка документов, в частности служебный подлог, является серьезным уголовным правонарушением, предусматривающим наказание согласно статье 366 Уголовного кодекса. Так, часть 1 статьи 366 УК Украины определяет, что составление, выдача заведомо ложных официальных документов, внесение в них ложных данных или иная их подделка должностным лицом наказывается:

штрафом от 2000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан;

ограничением свободы на срок до 3 лет;

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Если же такие действия повлекли тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366 УКУ), то предусмотрено:

лишение свободы на срок от 2 до 5 лет;

дополнительное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;

штраф от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Отдельную угрозу представляет подделка документов, направленная на уклонение от мобилизации. В таких случаях действия квалифицируются по статье 336 УКУ как уклонение от призыва по мобилизации, что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Во время военного положения за подобные преступления могут применяться дополнительные отягчающие обстоятельства. В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 67 УКУ, преступления, совершенные в условиях военного или чрезвычайного положения, являются отягчающими, что обязывает суд учитывать это при вынесении приговора.

Заворитный также обращает внимание на то, что под официальным документом в статьях 358 и 366 Уголовного Кодекса понимаются документы, содержащие информацию, подтверждающую или удостоверяющую события, явления или факты, которые имеют правовые последствия или могут быть использованы как доказательство в правоприменительной деятельности, а также документы, составленные, выданные или удостоверенные уполномоченными лицами органов государственной власти, местного самоуправления, юридических лиц и отдельными гражданами, которым законом предоставлено такое право.