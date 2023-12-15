Подрыв сельсовета на Закарпатье. МВД заявило, что мужчина готовился заранее

Депутат, взорвавший гранаты во время заседания Керецковского сельского совета, готовился к этому заранее. В его доме нашли записку, подтверждающую это.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мы Украина".
По словам министра внутренних дел Украины подрывник из Закарпатья готовился заранее, у него дома нашли записку.
Напомним, сегодня, 15 декабря на Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты прямо во время заседания сессии.
В результате пострадали по меньшей мере 26 человек, некоторые из них в тяжелом состоянии.
По данным Нацполиции и МВД, взорвал гранаты депутат сельского совета.
Между тем, местные СМИ уже называют его имя. Источники РБК-Украина также подтвердили, что гранаты взорвал депутат сельского совета от партии "Слуга Народа" Сергей Батрин.
Детальнее о ситуации можно узнать в материале РБК-Украина.
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