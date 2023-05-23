За подрыв Северо-Крымского канала генерал и полковник РФ получили по 12 лет тюрьмы

СБУ сообщает, что тюремные сроки получили заместитель командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майора Михаил Ясников и командующий 11-й отдельной инженерной бригадой полковник Дмитрий Марков.

Отмечается, что оба чиновника непосредственно командовали захватом Каховской ГЭС и подрывом построек Северо-Крымского канала.

По данным следствия, Ясников отдал приказ о незаконном захвате объектов критической инфраструктуры, а Марков руководил подрывами.

Так, преступные действия россиян нарушили водообеспечение региона, функционирование его оросительной системы и нанесли значительный ущерб окружающей среде и материальному ущербу Украине в особо крупных размерах.

Суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны) и назначил им 12 лет тюрьмы. Осужденные находятся на временно захваченной территории Украины, начало срока отбывания наказания определено со дня фактического задержания.

Подрыв Северо-Крымского канала

Правоохранители сообщали, что 24 февраля 2022 россияне с применением тяжелого вооружения захватили админздания и сооружения Каховской ГЭС, а также взяли в заложники персонал. Оккупанты сделали невозможным функционирование гидроэлектростанции в штатном режиме.

После этого захватчики разрушили автодорожный мост, лишив объект жизненно необходимой логистики. Далее они совершили ряд подрывов построек Северо-Крымского канала, чтобы подать днепровскую воду в Крым.

Отметим, что Украина прекратила подачу воды в Крым в апреле 2014 года и пообещала ее восстановить после того, как вернет контроль над полуостровом. Однако россияне после полномасштабного вторжения подорвали дамбу, блокировавшую поставки воды.

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