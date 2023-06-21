Подрыв Каховской ГЭС. Днепр возвращается в русло, в котором находился 70 лет назад

"Вода отступила от берегов на 1300-1600 метров. Днепр практически возвращается в свое русло, в котором он находился 70 лет назад", - написал Клименко.

По его словам, сейчас производят все необходимые расчеты, которые позволят спрогнозировать и потребности воды населению, и способности водного бассейна реки Днепр.

Как отмечается, одной из неотложных потребностей в зоне ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС остается вода. Как питьевая, так и техническая. Сейчас ее подвозят. Но власти делают все возможное для того, чтобы в кратчайшие сроки провести комплекс геодезически-разведочных работ, чтобы запустить скважины.

Параллельно на месте ликвидации крушения работают 10 станций фильтрации для очистки питьевой воды.

На данный момент есть запасы как минимум на месяц, чтобы обеспечить всех людей питьевой водой.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня подорвали дамбу Каховской ГЭС. Вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

В Херсонской области продолжает опускаться вода после подрыва дамбы. При этом затоплен еще 21 населенный пункт, из них 4 - на правом берегу Днепра, а 17 - на левом, который оккупирован россиянами. На правом берегу затоплено более 800 домов.

К тому же в Херсонской области обнаружили холерную и кишечную палочки, там запретили купаться и ловить рыбу.