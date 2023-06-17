Подрыв Каховской ГЭС. Без вести пропавшими все еще считают более 30 человек

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС считаются пропавшими без вести более 30 человек. При этом в результате террористического акта погибли 16 человек.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram .

Сейчас подтопленными остаются 1300 домов, из которых 1274 - находятся на территории Херсонской и 26 - Николаевской областей.

Всего с этих территорий было эвакуировано 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных лиц.

"Погибли 16 человек: 14 - в Херсонской области и двое - в Николаевской. Пропавшими без вести считается 31 человек", - сообщил глава МВД.

Он добавил, что полиция приняла более 4800 заявлений граждан о повреждении имущества и проверили 13,5 тысяч квартир и домов.

"Враг продолжает кошмарить Херсон обстрелами. Но наши люди несокрушимы: ликвидационные работы продолжаются. Все службы работают несмотря на российские террористические атаки", - заявил Клименко.

Подрыв Каховской ГЭС

Во вторник, 6 июня, Россия совершила одно из самых масштабных экологических и гуманитарных преступлений в новейшей истории - подрыв Каховской ГЭС. В результате чего затопило десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Кабмин решил создать в Херсонской области комиссию по обследованию поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

Детальнее о ситуации после теракта на Каховской ГЭС в материале РБК-Украина.

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