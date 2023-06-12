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Подрыв ГЭС: спасатели дали советы, как выезжать из зоны подтопления

Фото: что делать, если вы оказались в зоне подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталия Гурковская

Подрыв Каховской ГЭС привел к разливу тысяч кубометров воды на территорию Херсонской области. Как действовать, если вы оказались в зоне подтопления или вообще попали в воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Если есть возможность уехать самостоятельно

Надо собрать документы и необходимые вещи и лекарства. Выходя, не забудьте выключить свет и газ, закрыть окна и двери. Помогите животным и знакомым, нуждающимся в помощи.

Маршрут для выезда следует планировать с учетом рекомендаций спасателей. Не рискуйте ехать уже затопленными дорогами или путями, которые начинает затапливать. Если на пути, по которому вы едете, начинает прибывать вода и дорогу начинает затапливать, то выйдите из машины, найдите безопасное место, где можно дождаться спасателей. Желательно, чтобы оно было на возвышении.

Если уехать самостоятельно нет возможности

Также соберите документы, необходимые вещи и лекарства. Опять же, позаботьтесь о тех, кто нуждается в помощи. Не забудьте отсоединить дом от газа и электричества. Перенесите на верхние этажи важные вещи и ждите прибытия спасателей. Желательно, каким-то образом сообщить о своем местонахождении - это может быть как надпись, так и яркие элементы одежды.

Если вы оказались в воде

В таком случае советы будут следующими:

  • сбросьте с себя тяжелую одежду и обувь;
  • по возможности найдите предметы, на которые можно забраться или за которые можно уцепиться и дождаться помощи;
  • не подплывайте к электрическим столбам, они могут находиться под напряжением.

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ГСЧСКаховская ГЭС