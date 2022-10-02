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Подрыв авто "Укртелекома" в Сумской области. Прокуратура начала расследование

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Тростянец, Воскресенье 02 октября 2022 12:36
Подрыв авто "Укртелекома" в Сумской области. Прокуратура начала расследование Фото: начато расследование из-за подрыва авто в Тростянце (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители начали расследование из-за подрыва на мине автомобиля "Укртелекома" в Сумской области. В результате происшествия погиб водитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Прокуратура уточнила, что трагедия произошла в городе Тростянец Ахтырского района. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством).

В настоящее время продолжаются следственные действия с участием сотрудников полиции и прокуратуры. Далее материалы дела будут переданы в управление СБУ в Сумской области.

Напомним, сегодня, 2 октября, авто связистов "Укртелекома" в Тростянце съехало на обочину дороги и подорвалось на российской мине. В результате взрыва погиб водитель машины, еще трое человек получили ранения и были госпитализированы.

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