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Предприниматели призвали поддержать налоговые стимулы для ветроэнергетического оборудования

Фото: предприниматели призвали поддержать налоговые стимулы для ветроэнергетического оборудования (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Европейская бизнес-ассоциация выразила поддержку законопроекту № 11455, предлагающему освободить от ввозной пошлины импорт ветроэнергетических электрогенераторных установок.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу ассоциации.

По мнению представителей бизнеса, принятие закона сделает это оборудование более дешевым, а значит – будет способствовать развитию возобновляемой энергетики.

В EBA также отмечают, что ветроэлектростанции децентрализованы, поэтому их сложнее уничтожить.

Расстояние между ветротурбинами одной электростанции обычно составляет от 800 метров, что делает такие электростанции более сложной и дорогостоящей целью для атаки врагом. екта часто означает потерю от 200 МВт мощности", - отмечают в ассоциации.

По мнению бизнеса, ветровые станции позволят снизить зависимость от традиционных источников энергии, которые более уязвимы к внешним атакам. А это поможет стабилизировать энергосистему Украины.

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Электроэнергия