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Предприниматели изготовили непригодные для использования боеприпасы: им сообщили о подозрении

Иллюстративное фото: предприниматели изготовили непригодные для использования боеприпасы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве супругам, бывшим руководителям двух частных предприятий, которые изготовили непригодные для использования боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, одно из коммерческих предприятий, которое являлось субподрядчиком в выполнении государственного оборонного заказа на изготовление артиллерийских снарядов, получило от Минобороны предварительную оплату в сумме более 2,8 млн гривен.

За полученные средства предприятие закупило у другого субподрядчика порох, который не соответствовал требованиям технических условий. В свою очередь, это привело к поставке в дальнейшем в Минобороны боеприпасов, которые не пригодны к использованию по назначению. Партия не была допущена к применению в ВСУ.

Предприниматели получили подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

В ходе досудебного расследования проверяется возможная причастность отдельных должностных лиц Минобороны к совершению уголовного преступления.

Отметим, что министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин сообщил, что в Украине значительно нарастили темпы производства боеприпасов, но для обеспечения потребностей армии этого мало.

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Офис Генпрокурора