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Предприниматели Херсонщины ищут справедливость и защиту у президента Украины, СБУ, ГБР и НАБУ

 

Группа предпринимателей Херсона, осуществляющих торговую деятельность в центре города на территории рынка "Кристалл" на ул. Белинского 19, обратилась к руководству государства, ГБР (вход. №1787), НАБУ (вход. № К-5682), СБУ и Офису Генпрокурора с призывом прекратить противоправную деятельность городских властей относительно уничтожения их торговых помещений.

Пользуясь удлиненным комендантским часом, введенным в городе 5-8 мая, власти города под руководством Мрочко Р.М. и его заместителей, подвергая опасности людей (город постоянно подвергается обстрелам со стороны оккупантов), нагнала большое количество работников коммунальных служб, полиции, ТРО, перекрыла целые кварталы города, и с помощью техники уничтожила примерно 550 из 800 почти новых торговых площадок общей площадью в полгектара в самом центре Херсона, 250 бутиков находились на территории рынка "Кристалл", ЧП Веселовская – 52 бутика и ЧП Анастосов – 150 торговых бутика, все они являются собственностью предпринимателей-жителей Херсона.

В преддверии этих событий ни предупреждения ни предприниматели-собственники торговых помещений, ни директор рынка, на территории которого они размещены, не получили.

"За три дня Мрочко оставил без будущего и имущества 400 семей предпринимателей! Это все, что он успел сделать для херсонцев за два месяца пребывания в должности главы ХГВА. Херсонцы оказывали сильное сопротивление оккупантам, едва выжили в оккупации, наконец дождались своей власти, украинской! И чем все это закончилось? Тем, что один человек, Роман Мрочко, цинично разрушил имущество предпринимателей и их семей, обещая прежде ничего неповрежденного не трогать, а только убрать сгоревшую часть бутиков", - отмечается в обращении пострадавших владельцев торговых помещений к руководству страны, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генерального прокурора Украины.

Стоимость одного торгового помещения составляет около $20 тысяч, а в некоторых находился товар и торговое оборудование. А это - более миллиона долларов ущерба, нанесшего незаконные действия городских властей простым предпринимателям в такое непростое время. Имеются все видеодоказательства состояния уцелевших бутиков к моменту их незаконного разрушения местными властями.

https://www.tiktok.com/@user3575677397167/video/7233031838057483525?_r=1&_t=8cKgbsgiyYP

"Просим восстановить законность, право пользования земельным участком и компенсировать потери за уничтоженное имущество и главное привлечь к ответственности виновных в незаконном уничтожении имущества", - группа предпринимателей Херсона.

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