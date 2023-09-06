Предприятия Днепра погасили долг более чем в 250 млн грн по заработной плате

За 8 месяцев этого года предприятия Днепра вернули задолженность по зарплате более чем на 250 млн грн. Это почти вдвое больше, чем за прошлый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника инспекции по труду и занятости населения Днепровского горсовета Татьяну Янушкевич.

Так, за август предприятия-должники выплатили задолженность по заработной плате в размере 68 млн. 266 тыс. грн. Из них 65 млн 437 тыс. грн задолжало одно из государственных предприятий.

Также погасили долги перед работниками 11 частных предприятий. Они выплатили своим сотрудникам 2 млн. 805 тыс. грн.

В первые дни сентября одно из высших учебных заведений Днепра тоже рассчиталось со своими сотрудниками. Полностью погасил долг в 5 млн. грн.

В инспекции отмечают, что в августе частный бизнес снизил темпы погашения долгов по зарплате. Теперь с каждым должником проводят индивидуальную работу.

"К сожалению, в городе продолжают фиксироваться факты грубого нарушения трудового законодательства работодателями. Почти 300 работодателей города заработную плату насчитывают меньше законодательно установленного минимума. К 400 приближается количество работодателей города, которые за прошлый месяц на 20% увеличили количество сотрудников", - сообщили в инспекции.

По словам Янушкевич, также сегодня есть более 11,5 тыс. работодателей, которые отправляли своих сотрудников в отпуска без сохранения заработной платы на более чем 15 дней.

"По закону с таким условием могут отправлять в отпуск без сохранения заработной платы, если человек уезжает за границу. Но фиксируются случаи по тем работникам, которые остаются в Украине. Также на почти 4 тыс. предприятиях города руководители получают зарплату меньше минимальной. Например, на одном из предприятий директор работает на зарплату в 2 900 грн", - отметила Татьяна Янушкевич.

В общей сложности с начала года в городе зафиксировано более 20 тыс. нарушений трудового законодательства. В инспекции напоминают, что при выявлении факта отсутствия официального трудоустройства штраф составляет до 201 тыс. грн. за каждого работника, допущенного к работе без оформления трудового договора или контракта.

Недопущение к проведению проверки, оформление на неполный рабочий день, неуплата ЕСВ - штраф в 107 200 грн. За нарушение сроков выплаты ЗП и других выплат более чем за один месяц или выплата их не в полном объеме - 20 100 грн.

"Поэтому я хочу напомнить всем руководителям предприятий обо всех видах наказания - от административного до уголовного - за нарушение прав работников. А сотрудникам напоминаю, что если вы столкнулись на работе с нарушением законодательства со стороны предприятия, обращайтесь в инспекцию или пишите нам в наши социальные сети, и мы поможем вам", - добавила Янушкевич.