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Подписывают маркером на скорую руку. Игнат подтвердил дефицит ракет в России

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Четверг 15 июня 2023 15:54
Подписывают маркером на скорую руку. Игнат подтвердил дефицит ракет в России Фото: Юрий Игнат, пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (armyinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация столкнулась с дефицитом ракет. Некоторые из снарядов на скорую руку были подписаны маркером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил Юрия Игната во время брифинга.

"То, что противник имеет дефицит это очевидно. Ракеты, которые они применяли осенью и зимой датированы концом лета. На них были бирочки, что их производство было недавно от их применения и нахождения обломков. Сейчас уже находят ракеты, выпущенные буквально весной, там апрель или даже май", - рассказал Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, некоторые из ракет были выпущены без соответствующих маркировок. В то же время их на скорую руку подписывали маркером. Речь идет, например, о "Калибрах".

Хорошая новость, как объяснил Игнат, заключается в том, что враг применяет снаряды "с колес". То есть то, что изготовили - сразу идет в ход.

"А из плохих новостей это то, что они продолжают изготавливать. То есть имеют запчасти. И поставки, видимо, таки продолжаются", - добавил спикер.

Сколько ракет осталось в России?

Согласно данным источников РБК-Украина, по состоянию на 3 июня у россиян оставался следующий запас:

  • "Калибр" - 150 единиц;
  • Х-101/Х-555 - примерно 90 единиц;
  • "Искандер-М" - примерно 140 (баллистические ракеты);
  • "Искандер-К" - 45 единиц;
  • "Кинжал" - ориентировочно 80 единиц;
  • Х-22 - около 180.

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