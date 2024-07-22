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Поджег релейный шкаф "Укрзализныци". Задержанному диверсанту грозит пожизненное

Понедельник 22 июля 2024 14:13
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Поджег релейный шкаф "Укрзализныци". Задержанному диверсанту грозит пожизненное Фото: СБУ задержала диверсанта, поджегшего релейный шкаф "Укрзализныци" (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Задержан диверсант Российской Федерации, который поджег в Киеве релейный шкаф "Укрзализныци". Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Что случилось

Задержанный готовил серию поджогов на стратегических объектах "Укрзализныци" в Киеве. Основными целями врага были релейные шкафы вдоль магистральных железнодорожных линий на территории столицы.

Для совершения преступлений враг привлек местного жителя, который искал быстрого заработка. Для выполнения задания фигурант сначала согласовал "цель", а затем вылил легковоспламеняющуюся смесь на технологическое оборудование "Укрзализныци" и поджег ее. В частности снял возгорание, чтобы "отчитаться" перед врагом.

Фото: СБУ задержала диверсанта, поджегшего релейный шкаф "Укрзализныци" (t.me/SBUkr)

Диверсант был задержан "по горячим следам". Согласно имеющимся данным, преступник планировал еще несколько поджогов.

Что угрожает

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины - диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

"Сейчас диверсант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - добавляет СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также недавно задержала информаторку России, которая "сливала" врагу локации украинских блокпостов вблизи Харькова.

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Служба безопасности Украины
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