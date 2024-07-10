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Подожгла авто Нацгвардии и готовила более масштабную диверсию. СБУ задержала агента РФ

Фото: СБУ задержала агента РФ, которая готовила поджог ТЦК в Кировоградской области (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержали приспешницу РФ, которая подожгла авто спецназовца Нацгвардии. Кроме того, она готовила более масштабную диверсию - поджог здания ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала поджигательницу, которая действовала в Кировоградской области. Злоумышленница выполняла заказы РФ на поджоги автотехники и зданий Сил обороны", - говорится в сообщении.

Поджог авто Нацгвардии

По данным контрразведки СБУ, фигурантка умышленно подожгла служебный пикап инструктора подразделения спецназначения "Омега" Национальной гвардии.

Для совершения преступления женщина купила легковоспламеняющийся разжигатель и отследила место парковки автомобиля украинского защитника. После согласования потенциальной цели с оккупантами их приспешница во время комендантского часа подкралась к автомобилю Нацгвардии и подожгла его.

Чтобы "отчитываться" о выполнении задания, она фиксировала на камеру собственного телефона свои действия во время подготовки и совершения преступления.

"Видеосъемки агрессор планировал использовать для проведения специальных информационных операций, которые должны разгонять фейк о наличии антиукраинского подполья в Кировоградской области", - рассказали в СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали фигурантку "по горячим следам", в течение суток, когда она совершила преступление.

Поджог здания ТЦК

Как установило расследование, следующей ее задачей был поджог здания местного ТЦК с помощью "коктейля Молотова".

За это ей обещали "денежное вознаграждение", размер которого зависел от масштаба пожара.

Кем оказалась женщина?

Задержанной оказалась 28-летняя жительница Александрии. В поле зрения агрессора она попала в начале этого лета из-за своей активности в Telegram-каналах, где искала легкий заработок.

В настоящее время задержанная сообщена о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям). В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Не первый случай

В начале июня был задержан российский агент, готовивший взрывы авто сотрудников ТЦК в Запорожье. Ему тоже грозит пожизненное заключение.

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