Подозревают в присвоении средств: в Нидерландах задержали бывшего военного Маймана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Апостроф ".

Он был объявлен в международный розыск Интерполом по обвинению в незаконном обороте оружия и ряде других преступлений. Маймана объявили в розыск после того, как в сентябре 2022 года его задержали в Украине за незаконное присвоение огнестрельного оружия.

Тогда ему избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Уплатив 208 000 грн, Майман избежал ареста и впоследствии покинул страну, нарушив судебные обязательства.

По данным следствия, он незаконно пересек границу с Румынией и оказался в Австрии, где его заметили на митингах. А уже в июне 2023 года его объявили в международный розыск.

Кроме обвинений в незаконном обороте оружия, Маймана подозревают в причастности к гибели Героя Украины Даниила Ляшука ("Моджахед") и присвоении не менее 1,3 миллиона долларов пожертвований на армию.

В 2022 году Михаил Майман публично заявлял о своем участии в освобождении Киевщины от российских войск, однако его собратья утверждают, что на самом деле он занимался мародерством, а не боевыми действиями.