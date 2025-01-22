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Подозревают в присвоении средств: в Нидерландах задержали бывшего военного Маймана

Среда 22 января 2025 18:51
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Подозревают в присвоении средств: в Нидерландах задержали бывшего военного Маймана Фото: в Нидерландах задержали бывшего военного Маймана (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В Нидерландах был задержан бывший командир добровольческого формирования 14 территориальной общины Киева "Архангела Михаила" Михаил Майман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Апостроф".

Он был объявлен в международный розыск Интерполом по обвинению в незаконном обороте оружия и ряде других преступлений. Маймана объявили в розыск после того, как в сентябре 2022 года его задержали в Украине за незаконное присвоение огнестрельного оружия.

Подозревают в присвоении средств: в Нидерландах задержали бывшего военного Маймана

Тогда ему избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Уплатив 208 000 грн, Майман избежал ареста и впоследствии покинул страну, нарушив судебные обязательства.

По данным следствия, он незаконно пересек границу с Румынией и оказался в Австрии, где его заметили на митингах. А уже в июне 2023 года его объявили в международный розыск.

Кроме обвинений в незаконном обороте оружия, Маймана подозревают в причастности к гибели Героя Украины Даниила Ляшука ("Моджахед") и присвоении не менее 1,3 миллиона долларов пожертвований на армию.

В 2022 году Михаил Майман публично заявлял о своем участии в освобождении Киевщины от российских войск, однако его собратья утверждают, что на самом деле он занимался мародерством, а не боевыми действиями.

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