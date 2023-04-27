Подозреваемый в утечке документов США все еще может иметь доступ к секретной информации

Прокуроры настаивают не отпускать подозреваемого в утечке из Пентагона Джека Тейшейру. Поскольку он еще может получить доступ к секретной информации, которую потом может раскрыть.

"В судебных документах, поданных вечером в среду, юристы Министерства юстиции заявили, что освобождение 21-летнего Джека Тейшейры из тюрьмы в ожидании суда будет серьезной угрозой национальной безопасности США", - говорится в сообщении.

Как сообщается, следователи все еще пытаются определить, хранил ли он какие-либо физические или цифровые копии секретной информации, включая еще не обнародованные файлы.

"Просто нет никакого условия или комбинации условий, которые могли бы гарантировать, что подозреваемый не будет разглашать информацию, которая ему все еще известна", - написали прокуроры.

Тейшейра находится в тюрьме с момента своего ареста в начале этого месяца по обвинениям в самой громкой утечке разведданных за последние годы. Слушание по поводу задержания назначено на четверг в федеральном суде.

Отмечается, адвокаты Тейшейры сообщили, что они потребуют от судьи отпустить его в домой. Но на поздний вечер среды адвокаты не подали в суд документы на его освобождение.

В соответствии с законом о шпионаже, Тейшейра обвиняется в несанкционированном хранении и передаче секретной информации национальной обороны. Он еще не заявил о своей вине, а его адвокат отказался после слушания на прошлой неделе от общения с журналистами.