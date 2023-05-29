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В Подмосковье над военной техникой заметили дроны. Операторов якобы задержали

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Москва, Понедельник 29 мая 2023 10:06
В Подмосковье над военной техникой заметили дроны. Операторов якобы задержали Фото: в Подмосковье дроны летали над военной техникой (Getty Image)
Автор: Наталья Юрченко

В Подмосковье три дрона следили за российской военной техникой. Россияне говорят, что операторов якобы задержаны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал SHOT.

РосСМИ заявляют, что инцидент произошел в городе Химки в Подмосковье вечером накануне.

"По нашим данным, жители ЖК "Пятницкие луга" переполошились накануне вечером, увидев в небе на высоте примерно 300 метров три беспилотника, и вызвали полицию", - говорят россияне.

Полиция якобы нашли операторов, запустивших самодельные дроны. Ими оказались два жителя Москвы 39 и 47 лет. Мужчины утверждали, что сделали дроны для оккупантов, воюющих в Украине. По их словам, некоторые детали они напечатали на 3D-принтере, а другие приобрели в Китае.

"Беспилотники тестировали, чтобы проверить, как они работают и переслать их в зону СВО. Для чего запустили их именно над военной техникой, объяснить не смогли", - говорится в сообщении.

Дроны в России

В России все чаще жалуются на дроны, которые якобы атакуют гражданские и военные объекты, а также инфраструктуру. По словам россиян, беспилотники начали обнаруживать не только в приграничных областях, но и в Москве, и в отдаленных от Украины регионах.

Так, в ночь на 3 мая неизвестные дроны атаковали Кремль. Россияне обвинили Украину и назвали инцидент "покушением на Путина". Украина официально заявила, что не стоит за атакой, поскольку первоочередной задачей является освобождение собственной территории.

Также этой ночью россияне заявили об "атаке дронов" в Белгородской области. РосСМИ утверждают, что были повреждены два автомобиля МВД и одна машина Росгвардии.

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