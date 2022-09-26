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Подласа рассказала о намерении Рады продлить льготный таможенный режим с ЕС

Фото: Роксолана Подласа (sluga-narodu.com)
Автор: Юлия Бойко

Народный депутат Роксолана Подласа сообщила о регистрации в парламенте законопроекта №8075. Документ предусматривает продление льготного таможенного режима с ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа в Facebook.

"Мы предлагаем Раде обратиться к Европейскому парламенту и Совету Европейского Союза с просьбой продлить до конца 2027 года срок действия льготного режима для украинского экспорта. Речь идет прежде всего о Регламенте Европейского парламента и Рады № 2022/870 от 30 мая 2022 о временных торговли. Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте под №8075", - пишет она.

Кроме того, Пидласса отметила, что за время войны украинский экспорт в Европейский Союз увеличился на 6% против аналогичного периода в 2021 году.

"ЕС окончательно стал основным торговым партнером Украины, а экспорт в ЕС вырос. Экстренная поддержка, оказанная ЕС в обеспечении торговли между Украиной и ЕС - линии солидарности, отмена пошлин, соглашение по автомобильному транспорту дало неожиданный результат: по результатам 8 месяцев экспорт из Украины в ЕС вырос 6% против января-августа 2021 года. В натуральном измерении также прирост - на 1,7 млн тонн. В целом экспорт в ЕС составил 17,8 млрд долларов", - добавила Подласа.

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