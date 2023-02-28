RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Взорванный в Беларуси самолет А-50 имел большое значение для Москвы, - британская разведка

Фото: подрыв А-50 в Беларуси окажет большое влияние на войну (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Система дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 MAINSTAY в Беларуси имела большое значение для российской армии. После подрыва А-50 у России осталось шесть таких самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 26 февраля белорусская партизанская группа BYPOL и лидеры оппозиции в изгнании сообщили, что A-50 MAINSTAY получил повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на авиабазу Мачулищи. BYPOL сообщила о двух взрывах и повреждении передней и средней частей A-50, а также антенны радара.

A-50 MAINSTAY - российская бортовая платформа дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Его роль состоит в том, чтобы создать воздушную картину и обеспечить координацию с истребителями.

Ущерб официально не подтвержден. "Тем не менее, потеря A-50 MAINSTAY будет иметь большое значение, поскольку он имеет решающее значение для российских воздушных операций для обеспечения картины воздушного боя", - отмечают в Минобороны Британии.

При этом в строю останется 6 действующих А-50, что еще больше ограничит российские воздушные операции.

Напомним, 26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" был поврежден взрывами российский разведывательный самолет А-50. Он прилетел в Беларусь еще 3 января 2023 года и с того момента сделал 12 вылетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВойна России против Украины