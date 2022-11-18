Подготовилась к вторжению. РФ запаслась микрочипами для "Калибров", - NYT
Россия, скорее всего, накопила микрочипы и другие технологии для производства ракет "Калибр" и "Искандер" еще до полномасштабного вторжения 24 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Это произошло из-за ухудшения отношений РФ и других стран, которые ввели санкции из-за оккупации Крыма в 2014 году.
Как отмечает The New York Times, микроэлектронные компоненты двойного назначения РФ могла получить через третьи стороны. Речь идет о компаниях или странах, которые были готовы рискнуть подвергнуться наказанию со стороны США.
Аналитики отмечают, что производство Россией "Искандеров" и "Калибров" продолжается и сейчас. Микрочипы и другие необходимые технологии, необходимые для изготовления высокоточных ракет, были накоплены РФ еще до вторжения.
Напомним, что в Черном море сейчас находятся 4 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 20 крылатыми ракетами.
Вчера российские кафиры осуществили пуск "Калибров" с акватории Черного моря. Захватчики также направили по Одесской области шесть ракет из самолетов.
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