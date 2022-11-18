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Подготовилась к вторжению. РФ запаслась микрочипами для "Калибров", - NYT

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Пятница 18 ноября 2022 18:07
Подготовилась к вторжению. РФ запаслась микрочипами для "Калибров", - NYT Фото: РФ запаслась микрочипами для "Калибров" (zaxid net)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия, скорее всего, накопила микрочипы и другие технологии для производства ракет "Калибр" и "Искандер" еще до полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Это произошло из-за ухудшения отношений РФ и других стран, которые ввели санкции из-за оккупации Крыма в 2014 году.

Как отмечает The New York Times, микроэлектронные компоненты двойного назначения РФ могла получить через третьи стороны. Речь идет о компаниях или странах, которые были готовы рискнуть подвергнуться наказанию со стороны США.

Аналитики отмечают, что производство Россией "Искандеров" и "Калибров" продолжается и сейчас. Микрочипы и другие необходимые технологии, необходимые для изготовления высокоточных ракет, были накоплены РФ еще до вторжения.

Напомним, что в Черном море сейчас находятся 4 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 20 крылатыми ракетами.

Вчера российские кафиры осуществили пуск "Калибров" с акватории Черного моря. Захватчики также направили по Одесской области шесть ракет из самолетов.

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