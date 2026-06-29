Подготовка к сложной зиме: планы устойчивости в регионах выполнены всего на 40%

Комплексные региональные планы устойчивости, утвержденные в марте решением СНБО и указом президента, призваны обеспечить бесперебойную работу всей критической инфраструктуры в условиях войны. На их реализацию из госбюджета выделено 62 млрд. гривен.

"Сейчас средний уровень выполнения этих планов устойчивости составляет около 40%. Значительный объем работы уже сделан, но этого недостаточно – впереди еще очень много задач", – отметил собеседник РБК-Украина, знакомый с реальной ситуацией.

Наиболее успешно реализуют планы устойчивости в Запорожской, Киевской и Харьковской областях, отметил источник. Отстают – Львовская и Ивано-Франковская.

В целом, по его словам, Западная Украина находилась в немного расслабленном состоянии, и не очень реагировала на угрозы до 1 апреля, когда были обстрелы региона .

"Сейчас они изменили отношение к угрозам и оживились", – добавил собеседник РБК-Украина.

Напомним, из-за массированных комбинированных атак России на украинскую энергосистему весной 2026 года была потеряна значительная часть маневровой генерации (ТЭС и ГЭС). В настоящее время правительство и местные власти сосредоточились на децентрализации энергосети, развертывании сети газотурбинных и когенерационных установок, а также обеспечении критической инфраструктуры альтернативными источниками питания, чтобы смягчить последствия возможных зимних отключений.