Под завалами на территории Святогорской лавры обнаружили тело погибшего человека (фото)
В субботу, 29 октября, спасателям удалось обнаружить тело погибшего человека на территории Святогорской лавры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
"Приступили к проведению работ по разбору завалов частично разрушенного 3-х этажного здания, на территории Святогорской лавры, которая получила повреждения в результате вражеских обстрелов", - говорится в сообщении.
По словам ГСЧС, в ходе разбора завала обнаружено тело одного человека. В настоящее время анкетные данные и пол уже устанавливаются.
"По состоянию на 16:20 работы по разбору завала приостановлены. Всего с начала работ обнаружены тела двух погибших", - добавили в ГСЧС.
Напомним, что в Святогорске под завалами нашли тело женщины, пролежавшее там больше месяца.
Также в субботу, 22 октября, начались работы по разбору разрушенной многоэтажки в Святогорске. Под завалами может находиться человек.
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