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Под завалами на территории Святогорской лавры обнаружили тело погибшего человека (фото)

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Святогорск, Суббота 29 октября 2022 19:55
Под завалами на территории Святогорской лавры обнаружили тело погибшего человека (фото) Фото: Под завалами на территории Святогорской лавры обнаружили тело погибшего человека (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 29 октября, спасателям удалось обнаружить тело погибшего человека на территории Святогорской лавры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

"Приступили к проведению работ по разбору завалов частично разрушенного 3-х этажного здания, на территории Святогорской лавры, которая получила повреждения в результате вражеских обстрелов", - говорится в сообщении.

По словам ГСЧС, в ходе разбора завала обнаружено тело одного человека. В настоящее время анкетные данные и пол уже устанавливаются.

"По состоянию на 16:20 работы по разбору завала приостановлены. Всего с начала работ обнаружены тела двух погибших", - добавили в ГСЧС.

Напомним, что в Святогорске под завалами нашли тело женщины, пролежавшее там больше месяца.

Также в субботу, 22 октября, начались работы по разбору разрушенной многоэтажки в Святогорске. Под завалами может находиться человек.

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