Под видом "єДопомоги": мошенники выманили у украинцев 100 тысяч гривен через фейковый сайт

Полиция разоблачила преступную группу, которая заманивала людей на фишинговый сайт под видом помощи от государства. Попав на такой сайт, пользователи теряли доступ к своим банковским счетам.

По данным следствия, в апреле 2024 года житель Кировоградской области разработал фейковый сайт оформления "єДопомоги". Кроме него, к мошенническому плану были привлечены: ранее судимый житель Ровенской области и несовершеннолетний житель Тернопольской области.

Ссылки на фейковый сайт мошенники размещали в социальных сетях и Google. Украинцы переходили по ссылке и вводили персональные регистрационные данные, которые содержат банковскую тайну. Таким образом злоумышленники получали полный доступ к интернет-банкингу и банковским счетам своих жертв. В основном, жертвами были жители Донецкой и Харьковской областей.

Следователи подтвердили факты преступлений участников организованной группы. В ходе обысков они изъяли их мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении по части 4 и части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. В частности, санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.