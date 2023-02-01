ua ru
Ср, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты в Луганской области заставляют отдавать 6-летних детей в "кадеты", - Генштаб

Новина українською →
Среда 01 февраля 2023 18:49
Оккупанты в Луганской области заставляют отдавать 6-летних детей в "кадеты", - Генштаб Фото: оккупанты в Луганской области заставляют отдавать 6-летних детей в "кадеты" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На временно оккупированной территории Луганской области российская "администрация" заставляет родителей отдавать детей в "кадеты".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины, нарушать права человека. В частности, в Старобельске Луганской области, российская оккупационная власть заставляет людей отдавать детей в возрасте от 6 лет в некий казацко-кадетский корпус для якобы "правильного патриотического воспитания", - пишет пресс-служба.

В противном случае оккупанты угрожают родителям лишением родительских прав.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты перепрофилировали три гражданских больницы в оккупированном Луганске в военные госпитали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Луганск Война в Украине
NEWS
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
DAILY
Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам