Под санкции Запада против алмазов из России могут попасть около полусотни компаний

Отмечается, что такое количество российских компаний указано в предложении Украины государствам-партнерам.

Большая часть из них связана с гигантом ПАО "АЛРОСА", что контролирует более 90% добычи алмазов в РФ, то есть треть мирового объема.

Также обращается внимание, что эта компания уже находится под санкционными режимами США, Канады, Великобритании и Новой Зеландии и других стран.

Российский экспорт алмазов

В прошлом году РФ экспортировала алмазов на сумму более 3,8 миллиарда долларов. При этом ряд стан Запада запретили импорт российских алмазов, однако ограничения распространяются только на необработанные алмазы.

После обработки в странах третьего мира, в основном в Индии и Китае, российские бриллианты получают статус "смешанных" и могут свободно поставляться на рынки стран G7 (входит США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада плюс ЕС).

В публикации также указывается, что Индия, Объединенные Арабские Эмираты и Бельгия являются тремя крупнейшими центрами, где российские алмазы могут быть переработаны в "смешанные". США, Китай и ЕС являются их крупнейшими потребителями.

Ранее украинское Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) направило предложения в Службу безопасности Украины (СБУ) и другие ответственные органы о введении санкций против российских алмазных компаний с намерением, чтобы западные партнеры поддержали ограничения.

"Большая семерка" готовит санкции на алмазы из РФ

Напомним, в середине сентября сообщалось о том, что страны "Большой семерки" могут объявить о косвенном запрете на российские алмазы в ближайшие две-три недели. Что касается запрета, то вступит в силу он уже в январе 2024 года.

Косвенный элемент запрета направлен на попытку ограничить эту динамику путем отслеживания российских драгоценных камней через границу. План состоит в том, чтобы запретить закупку алмазов или бриллиантов непосредственно у российской компании-гиганта ПАО "АЛРОСА" или у перепродавцов в Индии или ОАЭ.

Ранее сообщалось, что США заморозили средства двух индийских компаний из-за сотрудничества с российской группой алмазодобывающих компаний "АЛРОСА".