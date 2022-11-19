Под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв: что известно

В районе Всеволжска Ленинградской области произошел взрыв на газопроводе, вслед за которым возник сильный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram пресс-службы Ленинградской области.
По словам свидетелей, пожару предшествовал грохот, в окрестностях слышен сильный гул. Пламя видно на расстоянии десятка километров.
Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. По словам силовиков, угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются.
В МЧС РФ заявили, что во Всеволожском районе Ленинградской области на газопроводе произошла разгерметизация с последующим возгоранием.
Сообщается, что в районе места взрыва проходит трубопровод, который идет к "Северному потоку-1".
Ранее мы писали, что в четверг, 17 ноября, в Мариуполе раздался мощный взрыв на ремонтной базе российских оккупантов. В результате взрыва сдетонировали боеприпасы.
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