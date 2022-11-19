RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв: что известно

Фото: под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В районе Всеволжска Ленинградской области произошел взрыв на газопроводе, вслед за которым возник сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram пресс-службы Ленинградской области.

По словам свидетелей, пожару предшествовал грохот, в окрестностях слышен сильный гул. Пламя видно на расстоянии десятка километров.

Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. По словам силовиков, угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются.

Обновлено (15:54)

В МЧС РФ заявили, что во Всеволожском районе Ленинградской области на газопроводе произошла разгерметизация с последующим возгоранием.

Сообщается, что в районе места взрыва проходит трубопровод, который идет к "Северному потоку-1".

Ранее мы писали, что в четверг, 17 ноября, в Мариуполе раздался мощный взрыв на ремонтной базе российских оккупантов. В результате взрыва сдетонировали боеприпасы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСанкт-ПетербургВзрыв