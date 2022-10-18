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Под приватизацию попадут 2 корпуса "Довженко-Центр", которые не использовались и были в аренде

Фото: под приватизацию попадут 2 корпуса "Довженко-Центр", которые не использовались и были в аренде
Автор: Юлия Бойко

Приватизация не повлияет на работу "Довженко-Центра", поскольку будет касаться помещений, которые учреждение фактически не использовало по назначению, а сдавало в аренду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Государственного агентства по кино Марину Кудерчук.

Как известно, 16 октября Фонд государственного имущества начал процесс приватизации двух корпусов Довженко-Центра.

Государственное предприятие получило ответное письмо с просьбой подготовить все необходимые документы. Речь идет о двух нежилых зданиях площадью 3137 кв.м и 5927 кв.м. В этих двух корпусах находятся частные офисы.

Центральный корпус, в котором непосредственно находятся ценные архивы и проводятся мероприятия, остается в собственности "Довженко-Центра".

"Два корпуса Центра Довженко общей площадью около 9 тыс. квадратных метров, которые Фонд госимущества выставил на приватизацию, более 20 лет никоим образом Центр не использовал для реализации каких-либо культурных проектов. Эти квадратные метры Центр просто предоставлял в аренду. Центральный корпус Центра Довженко, в котором проходят художественные мероприятия и размещена уникальная коллекция учреждения, остается на балансе Центра Довженко", - заявила Марина Кудерчук.

Она также заверила, что Довженко-Центр продолжит работать и останется на том же месте. Ни один из правительственных указов не предусматривал ни ликвидации учреждения, ни его передислокации.

Напомним, приказом от 5 августа 2022 года Госкино решило провести реорганизацию и передачу полномочий ГП "Национальный центр Александра Довженко".

В приказе говорится о распределении Довженко-Центра на три юридических лица: ГП "Украинская анимационная студия", ГУ "Научный центр кинематографии Украины" и ГП "Национальный центр Александра Довженко".

В Довженко-центре реорганизацию назвали попыткой ликвидировать учреждение и национальный киноархив. В Госкино обвинения опровергли: после реорганизации учреждение продолжит свое функционирование как культурный и музейный центр.

Петиция об отмене реорганизации набрала необходимые 25 тысяч голосов. Впрочем, Кабмин решение не будет отменен. Правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей "Довженко-Центра" станет Украинская анимационная студия.

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